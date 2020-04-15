Госдепартамент: северокорейские хакеры – угроза для международной финансовой системы

15.04.2020, 17:40, Новости дня

Госдепартамент США, Министерство финансов, Министерство внутренней безопасности и ФБР в среду издали предупреждение о северокорейских киберугрозах, в особенности в сфере банковского дела и финансов.

«Злонамеренная кибердеятельность Северной Кореи угрожает Соединенным Штатам и странам всего мира, представляя особо серьезную угрозу для целостности и стабильности международной финансовой системы», – говорится в заявлении Госдепартамента.