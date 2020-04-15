 

Госдепартамент: северокорейские хакеры – угроза для международной финансовой системы

15.04.2020, 17:40, Новости дня

Госдепартамент США, Министерство финансов, Министерство внутренней безопасности и ФБР в среду издали предупреждение о северокорейских киберугрозах, в особенности в сфере банковского дела и финансов.

«Злонамеренная кибердеятельность Северной Кореи угрожает Соединенным Штатам и странам всего мира, представляя особо серьезную угрозу для целостности и стабильности международной финансовой системы», – говорится в заявлении Госдепартамента.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Чрезвычайная «федерализация»: поменяет ли коронавирус полномочия регионов

25.02 / В Подмосковье крыса напала на 9-летнюю девочку

26.03 / Экономика: Коронавирус радикально изменит мировой рынок нефти

09.04 / В Счетной палате призвали признать пострадавшими от коронавируса все отрасли экономики

28.02 / Всемирный совет по туризму и путешествиям оценил ущерб отрасли из-за коронавируса

13.02 / От коронавируса в Японии умер первый местный житель

18.03 / В мире более 200 тыс. случаев COVID-19, более 8 тыс. человек умерли – ВОЗ

15.02 / Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Европе

19.02 / Глава ДНР решил учредить медаль «За освобождение Дебальцево»

17.02 / Владимир Зеленский: некорректно говорить «война в Украине». Это – война в Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска