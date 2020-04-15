«Нам нужна тишина и протеин»

15.04.2020, 17:31, Разное

Московские медики, борющиеся с коронавирусом, живут в лучших отелях столицы и получают еду из лучших ресторанов города.

По информации «Новой», ряд московских отелей, среди них «Мариотт», «Хилтон», отели сети «Азимут», уже размещают у себя медицинский персонал, а рестораны Андрея Деллоса, Аркадия Новикова, Александра Раппопорта и Владимира Перельмана обеспечивают трехразовое питание врачам.

КАК ЭТО УСТРОЕНОПитание врачей. Монолог ресторатора

Один из рестораторов на условиях анонимности рассказал «Новой», как это происходит:

«Существует несколько путей обеспечения медиков едой. Первый — централизованный, который спонсирует правительство Москвы. Они выделили 1000 рублей на одного человека в день. А также предложили нам список, в котором около 30 больниц. Каждый ресторатор выбирает больницу сам. Еду мы доставляем самостоятельно.

Второй путь — частные спонсоры. Сейчас они очень охотно на это идут. Звонят знакомые врачи, которые знают непосредственно ресторатора, и обращаются за помощью. Найти частного спонсора на доставку еды медикам сегодня не представляет никакой проблемы. Спонсоры покрывают определенную часть стоимости продуктов и сами отвозят ее в больницы.

Фото: РИА Новости

Третий путь. Мы не обращаемся к спонсорам, а сами бесплатно готовим еду и организовываем доставку в больницу, из которой нам позвонили с такой просьбой (в основном это те, кто позвонили первыми, кто первыми начали лечить еще в начале пандемии). Как правило, по третьему сценарию мы кормим врачей, которые находятся вне штата и не могут рассчитывать на бюджетные деньги.

По возможности мы стараемся сократить свои издержки, в частности, за счет доставки еды — у некоторых больниц достаточно много волонтеров, которые без проблем посылают за едой машину. Плюс бывают разовые вещи. Например, мой товарищ попросил найти определенный напиток, который очень полезен для врачей, — поддерживает выносливость. Мы нашли.

Врачи очень неприхотливы. Мы, наоборот, поначалу хотели дополнительно что-то вкусное им подкладывать в доставку еды. А они сами отказываются. Кто-то говорит, что врачу нужно находиться 12 часов в комбинезоне, а значит — не нужно чрезмерно калорийных блюд. А недавно нам сказали:

"Не привозите никаких салатов. От них активно работает желудок, мы не можем позволить себе лишний раз отойти от пациента, а вот протеин — давайте. Он нам очень нужен".

Мы всегда интересуемся, что нужно тем или иным врачам. Кто-то просит обычную сбалансированную диету, другие дают четкие рекомендации, исходя из собственных потребностей».

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Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немирюк рассказал «Новой» о том, в каких отелях будут и уже размещаются медики.

«Врачей будут размещать в отелях, чтобы они были изолированы от общения с семьей и восстанавливали свои силы в комфортных условиях. Мы постарались выбрать те отели, которые территориально максимально приближены к больницам, где работают те или иные медики.

Фото: PhotoXpress

Допустим, в Коммунарке нет приличных отелей, поэтому врачи будут ездить чуть-чуть подальше.

Врачей будут централизовано увозить со смен в гостиницы. Там им предоставляются номера, а также завтраки. Все отели в городе пошли навстречу правительству Москвы и предоставили жилье для врачей по минимальным ценам.

Оплачивать номера в отелях город будет грантами из резервного фонда столицы.

Всего в этой программе сейчас принимают участие 19 отелей, из крупных: Marriott (Тверская, Новый Арбат), отели гостиничной сети Azimut (Смоленская, Тульская, Олимпик), Hilton, Crowne Plaza, Radisson Blu (Олимпийский)».

Напомним, что 30 марта отельеры и рестораторы обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, попросив оказать им государственную поддержку.

В письме говорится, что рынок гостиничных услуг и услуг общественного питания переживает кризис из-за пандемии коронавируса. Денег не хватает на зарплаты сотрудникам, предприятия вынуждены сокращать штат и даже закрываться.

Дарья Зеленая

«Новая газета»