 

“Русская”: Анастасия Волочкова вспомнила свой танец на Красной площади

15.04.2020, 17:30, Разное

Популярная отечественная балерина Анастасия Волочкова разместила на своей странице в Instagram архивный видеоролик. Материал демонстрирует выступление знаменитости в самом сердце российской столицы.
Находясь на карантине и лишенные возможности традиционно проводить время в гастролях и разъездах, многие отечественные артисты балуют своих подписчиков знаменательными фото и видеоматериалами прошлых выступлений. Так, Анастасия Волочкова недавно выложила в своем микроблоге видео, на котором она исполняет танец “Русская” режиссера Федора Бондарчука в постановке Владимира Васильева. Ролик знаменитость сопроводила признанием о том, что очень гордится достижением являться единственной балериной, исполнявшей свой номер на Красной площади.

Примечательно, что звезда не дождалась от поклонников ни одного положительного комментария или эпитета. И это неудивительно, ведь несколькими днями ранее Волочкова, защищаясь от “критических стрел” хейтеров, лишила всех подписчиков возможности комментировать свои посты. Тем не менее, видеоролик посмотрели более 80 тысяч посетителей её микроблога.



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