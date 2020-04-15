 

Эдгард Запашный потерял 50 000 рублей после сообщения телефонного мошенника

15.04.2020, 17:30, Разное

Некий аферист выманил у главы Большого Московского цирка Эдгарда Запашного 50 000 рублей, представившись его другом, бойцом UFC Алексеем Олейником. Об этом пострадавший пояснил на своей странице в социальной сети Instagram.
По словам Эдгарда Запашного, мошенник связался с ним благодаря мессенджеру WhatsApp с чужого номера и попросил в долг для собственной сестры 50 000 рублей, пообещав отдать их через друзей спустя несколько дней. Злоумышленник при этом представился Алексеем Олейником, с которым руководитель цирка хорошо знаком.

Эдгард Запашный сильно расстроен произошедшим случаем. Как он написал в личном микроблоге, вместе с братом Аскольдом он переводит денежные средства на благотворительные цели в немалых размерах. Оказывая помощь кому-то, артисты понимают, что эти деньги больше необходимы людям, чем им в данный момент. Запашный заметил, украденная сумма не пойдет на такие благие цели, потому как злоумышленник не руководствовался хорошими мотивами. Сам деятель цирка признался, что лучше бы перечислил материальные ресурсы в какой-то детский фонд. Спустя время Эдгард Запашный вышел на связь с Алексеем Олейником, который находится в настоящий момент в США, и спортсмен отрицал факт звонка с просьбой одолжить денег.



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