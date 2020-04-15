Экс-глава MИ-6 обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе

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15.04.2020, 17:30, Новости дня

Экс-глава британской разведки MИ-6 Джон Соэрс заявил, что власти Китая якобы скрыли от мира сведения о коронавирусе на начальных этапах развития болезни.

«В декабре и январе был краткий период, когда Китай в самом деле прятал (данные о коронавирусе) от Запада», – сказал Соэрс, передает «Интерфакс» со ссылкой на Daily Mail.

По его словам, в США считают, что заболевание было навлечено на всех Китаем, а КНР «уклоняется от изрядной доли ответственности» за возникновение вируса.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В РФ за сутки зарегистрировано 3 тыс. 388 новых случаев заражения коронавирусом (2 тыс.774 за предыдущие сутки). Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1 тыс.774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 тыс.490 заболевших в 84 регионах

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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