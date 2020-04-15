В РФ зафиксирован рост цен на гречку и другие товары первой необходимости

15.04.2020, 17:30, Разное

В российских магазинах на одну неделю цена гречневой крупы увеличилась на 2,8%, яйца и сахар подорожали на 2,5% и 2,1% соответственно. Об этом рассказали представители Росстата.

Как рассказали в ведомстве, подорожание продуктов питания замечено на территории восьми десятков российских регионов, а за прошедшую неделю более всего из продовольственных товаров «подскочила» стоимость такого востребованного продукта, как гречневая крупа – на 2,8%. Стали дороже и некоторые другие изделия: стиральный порошок, сухой корм для домашних питомцев, туалетная бумага, мыло, памперсы и зубная паста. Увеличились в стоимости и некоторые лекарственные препараты, включая витамины (на 2,7%) и анальгин (на 1,9%). Сократилась цена на дизельное горючее и бензин на 0,1%.

В двух субъектах РФ Ненецком округе и Тыве на 10% подорожали яйца. Стоимость данного продукта в стране продолжает расти после снижения на 6% в феврале по отношению к прежнему месяцу. В период с 31 марта по 6 апреля подорожало мясо птицы на 2%, и на 0,5% выросли в цене мясные консервы и свинина.