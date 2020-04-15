Дэвид Бекхэм нарушил режим самоизоляции ради своего 70-летнего фаната

15.04.2020, 17:18, Разное

Новости про Дэвида Бекхэма редко бывают плохими. Кажется, британский спортсмен – один из самых положительных персонажей мировой прессы. Вчера он сделал еще один шаг, чтобы растопить сердца тех, кто еще не находится в числе его фанатов. Так, Дэвид устроил сюрприз своему поклоннику. Ему 70 лет, и он лечится от одной из форм онкологического заболевания. Бекхэм вместе с организацией Age Concern приехали в дом к Дэвиду Робертсу в графстве Оксфордшир, чтобы поддержать мужчину на пути выздоровления.

Соблюдая дистанцию, Бекхэм передал мужчине сумку с подарками. Свидетели момента утверждают, что Робертс был очень удивлен и бесконечно рад такой встрече.

Дэвид стоял прямо у меня под дверью! Единственное, что я смог сказать: “Привет, как дела?” Он очень славный малый. Мы немного поговорили о том, что будет с футболом в этом сезоне, о “Манчестер Юнайтед”, а еще о том, что я болею за “Ливерпуль”. Еще он подарил мне и моей семье подарки,

– поделился впечатлениями Робертс.

Дэвид Бехэм в доме Дэвида Робертса в Оксфордшире

В прошлом месяце Дэвид очаровал зрителей вечернего шоу Джимми Фэллона, рассказав, что до сих пор хранит билет, на котором Виктория более 20 лет назад при знакомстве написала ему свой номер телефона:

Впервые я встретил ее, когда она со своим менеджером и коллегой из Spice Girls пришла посмотреть игру “Манчестер Юнайтед” в Лондоне. Я, конечно, знал ее, так как они были в то время невероятно известны. Я тогда не смог с ней заговорить, она была моей любимой “перчинкой” и навсегда ею и осталась, конечно же. Это была наша первая встреча.

Далее Дэвид перешел уже к сути истории – о самом билете:

Мы решили пригласить их на нашу следующую игру. Она пришла, мы вместе выпили, и я подумал: “А почему бы и нет?” – и решил спросить ее номер телефона. Мы проговорили более получаса. Она в тот день приехала на стадион на поезде, и поэтому написала свой номер на билете. Прошло уже больше 20 лет, у нас четверо детей, а я храню его до сих пор.