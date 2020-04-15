 

15-летняя дочь Гвинет Пэлтроу дала ей совет по поводу интимного тренажера

15.04.2020, 17:18, Разное

В случае с дочерью Гвинет Пэлтроу выражение “яблоко от яблони недалеко падает” приобретает особый смысл: мало того, что девушка имеет “яблочное” имя Эппл, так еще и действительно полностью поддерживает идеи мамы. Например, сегодня актриса опубликовала снимок своей записной книжки, в которой нашла послание от Эппл. На вопрос, чем ей стоит заняться на карантине, 15-летняя девушка ответила:

Выпускать больше нефритовых яиц и свечей с ароматом вагины.

Гвинет Пэлтроу с детьми на самоизоляцииЭтим посланием Эппл намекала на бизнес Пэлтроу – сайт Goop, в ассортименте которого можно найти самые неожиданные предложения. Например, свечи с заманчивым описанием “Они пахнут, как моя вагина” Гвинет представила в начале этого года, вызвав широкий резонанс. Свечи стоимостью 75 долларов были моментально раскуплены на сайте, а желающие узнать интимный запах Гвинет выстроились в очередь за дополнительной партией товара. На сайте продукт описывали так: “Смесь герани, цитрусового бергамота и кедровых абсолютов, сочетающихся с дамасской розой и семенем амбры, которая наводит нас на мысль о фантазии, соблазнении и утонченной теплоте”.

Если вы в топе новостей и трафик на сайте растет – это отлично,- объяснила Гвинет свое желание выпустить на рынок именно такой ароматный продукт. Что касается такого интимного тренажера как нефритовое яйцо, с ним история была куда более грустная. Как сообщает BBC, когда яйца только появились в продаже, Goop обещали, что они могут “сбалансировать уровень гормонов, регулировать менструальный цикл и многое другое”. Данная формулировка привела к судебному иску, возбужденному офисом по защите прав потребителей в Калифорнии в 2018 году. В итоге Goop пришлось выплатить штраф в размере 145 тысяч долларов и изменить описание продукции на сайте. Яйца из нефрита и розового кварца по цене 55 и 65 долларов все еще можно приобрести.

Гвинет Пэлтроу



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