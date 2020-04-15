Роскомнадзор заблокировал фейки о продаже пропусков в Москве

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15.04.2020, 17:16, Новости дня

Роскомнадзор заблокировал недостоверные сведения на двух сайтах о продаже пропусков для передвижения по Москве в условиях режима повышенной готовности.

«В Роскомнадзор поступило одно требование Генпрокуратуры в отношении двух интернет-ресурсов с недостоверной информацией об изготовлении индивидуальных пропусков и справок на время карантина для передвижения по городу Москве и области. В настоящее время противоправная информация на них недоступна», – уточнили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

К сайтам с предложениями о покупке фальшивых документов, пропусков и справок доступ могут ограничить на основании суда, отметили в Роскомнадзоре.

Ранее Генеральная прокуратура выявила ложную информацию о сотнях погибших из-за коронавируса в ряде регионов.

Напомним, президент Владимир Путин утвердил поправки в УК РФ о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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