Епископ-вирусолог: Благословение Патриарха оставаться дома — это помощь нашим врачам

15.04.2020, 17:16, Новости дня

Епископ Калачинский и Муромцевский Петр, который закончил биологический факультет МГУ, работал в НИИ природно-очаговых инфекций в Омске и защитил диссертацию по специальности «Вирусология», ответил на возмущение людей, которые не понимают, зачем нужны меры безопасности во время коронавируса.

Он отметил, что люди, которые говорят, что «раньше во время эпидемий всегда, наоборот, шли в храмы», недостаточно знакомы с историей, в том числе церковной, пишет журнал «Фома».

«В прошлом тоже были изоляции и карантины – не надо думать, что это новая, придуманная мера. Конечно, уровень знаний о причинах и течении эпидемий был совершенно иной, чем сейчас. Тем не менее люди знали, что остановить чуму, холеру и оспу можно только карантином. И во многих случаях береглись и читали молитвы из дома», – сказал он.

Епископ Петр отметил, что многие говорят о подвиге святителя Филарета, «который ободрял москвичей и собирал на молитву, но это подвиг исключительный».

«Могу напомнить, что нареченный тем же именем святитель Филарет – но не Московский, а Черниговский, совершая такой же подвиг во время холеры, заразился, и врачи не смогли его спасти. Это было в 1866 году», – сообщил епископ.

Епископ отметил, что со времен апостолов верующим «даны слова о послушании властям».

«В отличии от гонений на христиан, карантинные меры Церковь воспринимала с пониманием, и никого не смущало, что в законах и установлениях Российской Империи в том числе были предусмотрены и ситуации с временным закрытием храмов на время эпидемий. Нет, это не вероотступничество. Мы с вами почитаем святого праведного Федора Ушакова. А знаете ли Вы, что ему удалось спасти свой флотский экипаж и весь город Херсон во время эпидемии чумы? Причем там был введен жесточайший карантин и были запрещены публичные богослужения», – сказал он.

Еписков рассказал, что адмирал Ушаков ставил патрули на въездах и выездах, всем приказывал оставаться дома, а всех больных изолировал. В итоге болезнь была побеждена.

«Многие помнят одного из православных патриархов советского времени – патриарха Пимена (Извекова), и очень его почитают. А знаете ли вы, что в бытность его местоблюстителем патриаршего престола, примерно за год до избрания патриархом, он участвовал в борьбе со вспышкой холеры в южных районах Советского союза?» – рассказал Петр.

По его словам, тогда подписали указ, которым категорически запрещалось прикладываться к иконам, а причастие мирян благословлялось исключительно на дому в случае немощи или болезни.

«Никаких перемен в отношении к патриарху Пимену в церковном сообществе это не вызвало, а совместные действия властей и Церкви позволили победить опаснейшую болезнь быстро и с минимальным числом потерь», – рассказал он.

По его словам, сейчас служатся литургии, богослужения транслируются для верующих в прямом эфире, совершаются крестные ходы, священники ходят к старикам и причащают их на дому.

«У прихожан есть благословение Патриарха оставаться дома. Это церковный ответ, это помощь нашим властям, нашим врачам и добровольцам, которые борются сейчас с эпидемией. Никто не покушается на нашу веру», – сказал он.

Он не согласился и с теми, кто считает, что опасность корронавируса преувеличена, отметив, что как вирусолог должен был исследовать новые вспышки болезней и подбирать к ним эпидемиологические меры.

«Это то, что сейчас делает государство. Так вот – у меня сейчас нет никаких оснований государству не доверять», – сказал епископ.

Слова о том, что боязнь заразиться в храме является «маловерием», он сравнил со словами «евангельских фарисеев, требующих у Иисуса Христа знамений или чудес».

«Кому же мы уподобимся, если не будем обращать внимание на реальную угрозу заражения опасной, особенно для пожилых прихожан инфекцией? Кто из нас скажет, что у него большая вера, чем у наших великих святых? Говорить о своей вере и быть уверенным в том, что Господь помилует нас от болезни – большая дерзость и искушение Господа. «Не искушай Господа Бога твоего» – эти слова остаются для нас главными в текущей ситуации», – сообщил епископ Петр.

Ранее в РПЦ призвали прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху.

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