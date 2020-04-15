Эпидемиолог назвал сроки снижения заразившихся коронавирусом в Москве

15.04.2020, 17:16, Новости дня

Снижение числа инфицированных коронавирусом в Москве можно будет наблюдать в первой половине лета, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. Сеченова Николай Брико.

В случае, если все предложенные рекомендации будут соблюдаться, то в конце апреля или в начале мая наступит переломный момент, сказал Брико в эфире канала «Доктор», передает ТАСС.

После этого число зараженных «выйдет на плато», а после перейдет к периоду спада, сказал эпидемиолог.

«Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое плато, стабилизацию и последующее снижение (в) июне – июле», – сказал эксперт.

Напомним, В РФ за сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом. В предыдущие сутки зафиксировали 2 тыс. 774 инфицированных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.