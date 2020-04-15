В Великобритании 99-летний ветеран собрал 7 млн фунтов, гуляя во дворе своего дома

15.04.2020, 17:13, Новости дня

99-летний британский ветеран Том Мур собрал более 7 миллионов фунтов стерлингов (около $8,7 млн) для поддержки британских врачей. Сумма пожертвований продолжает расти.

Том Мур организовал сбор средств для поддержки Национальной службы здравоохранения, чтобы отблагодарить за помощь в лечении рака и перелома шейки бедра, а также чтобы поддержать врачей в борьбе с коронавирусом. Изначально он планировал собрать 1000 фунтов стерлингов, пройдя 100 кругов на своем заднем дворе.

Ветеран объявил о начале кампании 6 апреля и хотел собрать средства до того, как ему исполнится 100 лет. Каждый день ветеран во дворе своего дома проходит примерно 25 метров с помощью ходунков.

К 15 апреля, после того как СМИ обратили внимание на его акцию, сумма пожертвований достигла 5 млн фунтов стерлингов, и выросла еще на два миллиона всего за несколько часов. Число участников акции к 16:30 по московскому времени достигло 342 276.

“Те храбрые врачи и медсестры, которые у нас есть, – я думаю, что они заслуживают каждый пенни, и я надеюсь, что мы соберём ещё немного для них”, – рассказал Томас Мур в интервью BBC.

Томас родился и вырос в Йоркшире, отучился на инженера-строителя. Участвовал во Второй мировой войне, получил звание капитана, позже был отправлен в Индию. После войны работал инструктором в военной школе.