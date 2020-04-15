Путин: сотрудникам компаний, пострадавших от коронавируса, в апреле-мае заплатят прожиточный минимум в $162

15.04.2020, 17:13, Новости дня

Президент России Владимир Путин 15 апреля объявил о новых мерах поддержки бизнеса и регионов, пострадавших от эпидемии коронавируса. С заявлением он выступил перед совещанием с правительством.

В списке новых мер поддержки:

Прямая безвозмездная помощь малому и среднему бизнесу от государства – по 12,1 тысяч рублей (прожиточный минимум в России) на сотрудника (но при этом в компании на 1 апреля должно быть сохранено 90% рабочих мест). Деньги будут перечислены для выплаты зарплат за апрель-май.

Расширение перечня наиболее пострадавших отраслей. Туда добавят компании, которые торгуют непродовольственными товарами.

Обеспечение гарантиями ВЭБа не менее 75% кредитов, которые компании сейчас берут на выплату зарплат сотрудниками.

Новый льготный кредит бизнесу на пополнение оборотных средств с субсидированной ставкой 6%. Половина кредита будет обеспечена госгарантиями.

200 миллиардов рублей “для обеспечения устойчивости региональных бюджетов”.

Более 23 миллиарда рублей будет выделено рублей на поддержку авиационных компаний.

Выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, будут освобождены от НДФЛ.

Ранее к Путину с просьбой поддержать бизнес в России обратилась владелица сети кафе “Андерсон” Анастасия Татулова. После ее обращения Путин обещал направить к предпринимательнице людей, которые разрабатывают меры по поддержке бизнеса, и принять некоторые из предложенных ею идей.

Но через несколько недель предпринимательница рассказала в интервью Настоящему Времени, что обещанной поддержки от правительства ее бизнес так и не получил. Зато после ее речи Татулову вычеркнули из всех комиссий с участием чиновников, в которых она должна была заседать.