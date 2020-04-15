 

Врачи нашли “нулевого” пациента, привезшего коронавирус в Россию

15.04.2020, 17:09, Разное

Врачи изучили материалы и смоли выяснить, кто завёз коронавирус в Россию. Они нашли “нулевого” пациента, с которого началась эпидемия для россиян.
В тот момент, когда в РФ не было ни одного заразившегося пациента, в мире, особенно в Китае, эпидемиологическая обстановка уже развивалась в негативном ключе. Российские власти приняли ряд мер, чтобы не допустить распространения заболевания, которые имели свой эффект, но полностью избежать эпидемии не удалось. Недавно врачи изучили документацию, найдя человека, который завёз коронавирус в РФ. Им оказался житель средних лет, вернувшийся из Италии. Прибыв из Милана, он сразу же заразил своих родителей. Медики смогли быстро выявить носителя COVID-19 и госпитализировать первых пациентов. По словам Александра Чучалина, академика РАН, у женщины болезнь протекала в лёгкой форме, а мужчину пришлось подключать к аппарату ИВЛ.

Сейчас официальные данные указывают, в РФ около 24,5 тысяч заражённых, из них почти 3,4 случаев зарегистрированы в течение последних суток. Число скончавшихся пациентов достигает 198.



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