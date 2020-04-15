Депутат Евгений Федоров призвал закрыть в РФ финансируемые из США антироссийские СМИ

15.04.2020, 17:09, Разное

Евгений Федоров пояснил о необходимости противодействовать пропаганде США. Депутат Государственной Думы призвал закрыть в РФ финансируемые из Вашингтона антироссийские СМИ.

Недавно стало известно, какие средства тратят в Белом доме, чтобы оказывать давление на Россию при помощи печатных и интернет-изданий. Консультативная комиссия по вопросам публичной дипломатии США обнародовала финансовый отчёт за 2018 год, обозначив объём финансирования СМИ, публикующих антироссийские материалы. Выяснилось, Госдепартамент выделил на эти цели 2,7 миллиарда рублей. Из них 700 тысяч были направлены на борьбу с “российской пропагандой”, а остальная часть суммы досталась изданиям, поддерживающим антироссийскую риторику. В числе таковых значатся ранее признанные иноагентами “Настоящее время”, “Голос Америки” и “Радио Свобода”.

Евгений Федоров прокомментировал эти сведения, призвав принимать меры и противодействовать подобному проявлению. По его мнению, политика Вашингтона ни чем не отличается от других стран, существовавших на протяжении истории, в том числе и печенегов. В мире идёт обычная конкуренция – одни страны становятся сильнее, а другие исчезают. РФ всегда умела противостоять обстоятельствам и становиться сильнее, но в стране должны сделать правильные выводы, считает депутат, чтобы защититься от пропаганды США. Тот факт, что за океаном тратят большие деньги на эти цели, не вызывает удивления, а вот отсутствие адекватной реакции является ошибкой.

Евгений Федоров напомнил, Владимир Путин призывает создать сильную идеологию патриотизма, но только этого не недостаточно для противодействия пропагандистской деятельности. Нужно не просто прекратить финансирование известных редакций, занимающихся этой деятельностью, но и создать инструмент, способный не допустить финансирования других изданий, ранее не проявляющих себя, как иноагенты. Добиться этого можно благодаря изменению Конституции и созданию необходимых условий, благодаря которым информационные вторжения станут невозможными, пишет New Inform.