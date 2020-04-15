Столичная мэрия подала в суд на мужа певицы Алсу из-за долгов

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15.04.2020, 17:09, Разное

Владелец ЗАО «ТАТ-Плаза» предприниматель Ян Абрамов должен более 260 000 рублей Департаменту имущества Москвы. Как оказалось, компания супруга певицы Алсу арендовала особняк в одном из районов столицы, к которому недавно и возникли финансовые претензии.
Чтобы взыскать данную сумму власти Москвы решили обратиться с судебным иском на Яна Абрамова. Уточняется, что данное помещение некоторое время реконструируют, однако сейчас там не задействована ни одна организация. Стоит отметить, 42-летний предприниматель ведет активную бизнес-деятельность.

Например, он долгое время работал с отцом Рафаэлем Абрамовым. Муж и свекр исполнительницы Алсу также обладают контрольным пакетом акций столичного банка. Пара воспитывает троих детей: сына Рафаэля и дочерей Сафину и Микеллу.



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