 

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 млн

15.04.2020, 17:08, Новости дня

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 2 млн человек, информирует американский Университет Джонса Хопкинса.

По данным на 17.05 мск, коронавирусом в мире заражен 2 млн 984 человек, скончались 128 тыс. 11 пациентов, число  выздоровевших превысило 500 тыс., информирует РИА «Новости».

В РФ за сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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