 

Путин попросил Минтруд следить за соблюдением прав работающих удаленно из-за коронавируса

15.04.2020, 17:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин попросил главу Минтруда Антона Котякова внимательно следить за соблюдением прав работников, которых перевели на удаленную работу из-за коронавируса.

«Я вас прошу самым внимательным образом следить за соблюдением трудовых прав работников, которые переведены на дистанционную систему работы», – сказал Путин в ходе совещания с членами правительства, передает «Россия 24».

Котяков на просьбу ответил, что «понял».

Ранее во время обращения к правительству президент предложил предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства.

Он также выступил с инициативой направить на сбалансированность бюджетов регионов 200 млрд рублей.



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