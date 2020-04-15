Мнение: Пейзаж перед битвой (4) “Пусть сильнейшие выживают”

15.04.2020, 16:55, Разное

"Человек, пришедший в уже занятый мир, если родители не в состоянии прокормить его или если общество не в состоянии воспользоваться его трудом, не имеет ни малейшего права требовать какого бы то ни было пропитания, и в действительности он лишний на Земле. На великом жизненном пиру для него нет места".

Томас Мальтус

"…пусть сильнейшие выживают, а слабейшие умрут."

Чарльз Дарвин

Одна из подборки картинок в Сети, иллюстрирующих тему перенаселения планеты. Ничего не напоминает?

Диспозиция сторон глобального конфликта в канун применения биологического и информационного оружия. О текущих целях, задачах, возможностях, технологиях и средствах западных глобалистов. Заодно попытаемся понять, почему "социал-дарвинистам" при всех их серьезных финансовых, военных, информационных ресурсах не удалось реализовать базовый сценарий.

1 часть Пейзаж перед битвой. Китай vs США

2 часть Пейзаж перед битвой (2) Россия vs США

3 часть Пейзаж перед битвой (3) Пометки на карте

Материал в силу масштаба событий и объема информации придется разбить на 2 части. Публикую первую часть.

Необходимый исторический экскурс

Немного теории. Тем, кто читал труды Томаса Мальтуса и его последователей, этот раздел можно пропустить. Для остальных читателей: чтобы понять смысл происходящего в наши дни, а это задача крайне важная, надо повнимательней приглядеться к фундаменту, на котором возведен Западный проект.

Нынешняя – рушащаяся у нас на глазах – модель мировой экономики выстроена по лекалам, изготовленным в Западном проектном бюро. Суть процесса, насчитывающего на временной шкале несколько веков (это если не брать Римскую империю) и достигшего кульминации (и пределов роста) в начале нынешнего века, заключалась в следующем.

Более развитые в промышленном, военном, организационном плане кланы проводили политику колонизации, отъема чужих ценностей, уничтожения других народностей, этносов, цивилизаций. Зачастую – прямого геноцида. В период старого доброго империализма, экипированного в хаки со следами крови, а не раскрашенного, как нынче, в цвета радуги, ради получения выгоды были отброшены в сторону любые гуманные установки, включая мораль и христианские ценности.

Одновременно с проявлениями ужасающей жестокости, алчности, бесчеловечности, закладывался фундамент двоемыслия, отрабатывались приемы манипулятивного характера, демагогии, социальной маскировки, пропаганды и популизма. Грабеж чужих земель производился, в сущности, под теми же лозунгами, что имеют в своем арсенале нынешние "глобалисты" – "мы несем вам свет истины и блага передовой цивилизации".

Так, на крови, насилии, лжи, на награбленных богатствах, на ужасающих преступлениях против человечности, на фоне процесса концентрации капиталов и рычагов власти в руках все более узкого круга избранных, в условиях войн и конкуренции между самими хищниками, постепенно складывались основы миропорядка. Доминирующую роль в котором призваны были играть западные элиты – королевские дома, аристократия, нарождающиеся классы буржуазии, финансовое сословие.

Вот примерно так выглядят элитные питомцы без маскировочного окраса

Орудием экспансии, колониальных захватов, зачастую выступали не столько сами только-только формирующиеся империалистические государства, а торговые "предприятия", действовавшие в интересах властных элит того времени. Примером таковых являются Британская и Голландская Ост-Индские компании, а также первое издание L’Empire colonial français. Они имели собственные армии, собственную организационную, торговую и финансовую структуру. Такое положение сохранялось вплоть до начала 19 века, до периода наполеоновских войн. А кое где и значительно дольше.

Один лишь пример. Знаменитый герцог Артур Уэсли Веллингтон, победитель сражения при Ватерлоо, достаточно длительное время служил в частной армии Британской Ост-Индской компании, которая на пике имела в своем составе более 160 000 человек, из которых примерно 25 000 были англичане (а еще и флот собственный имелся). Кстати говоря, Наполеона на о-ве Св. Елены удерживала в плену не "британская армия", а армия Ост-Индской компании, сам остров в то время принадлежал ей же. Но это так, к слову.

Цепь промышленных революций, внедрение новых технологий, жесткий как в джунглях отбор обеспечили доминирующее положение ряда западных кланов. Но возникли, по меньшей мере, две проблемы.

1. Острое соперничество между европейскими хищниками, к которым позже присоединились Штаты, за право захватывать, контролировать и доить территории. Оно приобретало различные конфронтационные формы: поддерживаемое правительствами и "торговыми компаниями" пиратство (каперство), горячие конфликты в колониях с участием местной клиентеллы, а также войны собственно на Европейском ТВД.

2. Внедрение новых промышленных технологий, а также приток награбленного из захваченных колоний, совершенствование логистики и транспортных средств привели к росту народонаселения в самих метрополиях. Более-менее удачная попытка разрешить проблему "лишних ртов", а заодно и насыть новые владения "своими людьми", была предпринята Британской империей. Эта во многом циничная и бесчеловечная политика получила название "переселенческий колониализм". Остальные европейские хищники, в особенности, Франция, с указанной проблемой так до конца и не справились.

В результате к концу XVIII века накопился потенциал для взрывного слома существовавшей на тот момент модели. Война за независимость США, Великая французская революция, Наполеоновские войны, конфликты, войны, переформатирование не только на пространствах Европы, но и в колониальных владениях.

Перед лучшими умами того времени – получавшими, говоря современным языком, гранты на развитие и внедрение полезных идей и знаний – встала нетривиальная задача.

С одной стороны, захват и удержание территорий, контроль логистических маршрутов требовали больших людских и материальных ресурсов. Солдат для все увеличивающихся в размерах армий и флотов кто-то должен нарожать. Их нужно вырастить, кормить-поить, хотя бы минимально обучить-вымуштровать, экипировать. Оружие, провиант, фураж – это и многое другое необходимо произвести и собрать в колониях и в метрополии, затем доставить на потенциальный театр боевых действий.

С другой стороны, кроме будущих солдат и моряков, кроме тех, кого можно переселить в колонии или отправить туда на службу, в метрополии все равно остается много лишних ртов (с точки зрения элит).

Для того, чтобы они могли что-то покупать, двигать прогресс и приносить доходы в мошну, жалких ничтожных людишек нужно образовать, дать им более-менее оплачиваемую работу. Эта мысль пришла в голову европейским элитам только в середине ХХ столетия. Ну а в 18-м и 19-м веках не только мужчины, но и дети, и женщины вкалывали в той же передовой Британии по 12-14 часов без выходных – фактически за еду и пинту скверного эля.

Таким образом, вновь начал скапливаться потенциал для потрясений – они вскоре случились в виде цепи европейских революций 1848-1849 г.г., получивших название "Весна народов".

Одни просвещенные люди, обращаясь к властям, говорили: "надо всеми возможными мерами улучшать положение бедных слоев, подданых, рабочих, ремесленников; нужно вырвать их из нищеты, установить более человечное нормирование труда, сделать доступным хотя бы в минимальной части образование и медицину, взрастить квалифицированную и высокопроизводительную рабочую силу".

Другие просвещенные люди, видя подлость, алчность и лицемерие западных элит, создавали теорию классовой борьбы, запускали революционные процессы, "шатали" власть. Последняя довольно успешно парировала такие угрозы, искажала или адаптировала для нужд социальной демагогии в рамках 2-3 партийных систем. Британцы удачно использовали самих творцов разного рода революционных и радикальных теорий, и их поздних последователей (многие из них базировались в Лондоне): от марксистов и анархистов до большевиков в той части, которую контролировали, до "исламских братьев" и ваххабитов.

Третьи просвещенные люди, будучи плоть от плоти правящего сословия, создали теоретические, квазинаучные, идеологические построения, являющиеся и на сегодняшний день краеугольными камнями Западного проекта.

На фоне разной степени известности и продвинутости про-буржуазных мыслителей, вполне искренних в своих попытках создать универсальные принципы, правила и приемы, некую вакцину для периодически беснующегося, сходящего с ума, творящего безобразия общества (передав ее в руки властей), а также типичных грантососов своего времени, выделяются две фигуры. А именно: Томас Мальтус и Чарльз Дарвин.

Демонизировать этих персонажей нет нужды, тем более, что история с публикацией книги «Происхождение видов» весьма мутная. Но надо понимать, что именно взгляды этих двух джентльменов, в той части, которая оказалась нужной, важной, полезной, лежат в основе мировоззрения современных западных элит. Уточню: в упрощенном виде. Поскольку очень сильно сомневаюсь, что Билл Гейтс, к примеру, читал труды Дарвина, а Джордж Сорос зачитывался такими трудами английского священника и ученого, как «Очерк о законе народонаселения» или «Принципы политической экономии».

Завершая исторический и научный экскурс, приведу цитату из Томаса Мальтуса ("О народонаселении"):

"Человек, пришедший в уже занятый мир, если родители не в состоянии прокормить его или если общество не в состоянии воспользоваться его трудом, не имеет ни малейшего права требовать какого бы то ни было пропитания, и в действительности он лишний на Земле. На великом жизненном пиру для него нет места. Природа повелевает ему удалиться и не замедлит сама привести в исполнение свой приговор, если он не найдёт сочувствия нескольких участников пира. Но если они потеснятся, чтобы дать ему место, вскоре появятся новые, требуя для себя той же милости. Весть о том, что пища есть для каждого приходящего, наполнит зал многочисленными просителями. Порядок и гармония праздника нарушатся, изобилие, которое господствовало прежде, сменится недостатком, и радость приглашённых будет уничтожена зрелищем нищеты и скудости…"

Сбой в глобальном сценарии

Киноцитата из фильма Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола»

В последние годы мы с завидной регулярностью из уст экспертов, политиков, самых разных персон слышим тезис "Глобализация – объективный процесс, это будущее человечества, которому нет альтернативы".

Как обычно случается в нашем двуличном мире, правда намеренно (или не преднамеренно, когда такое вещают глупцы или наивные люди) смешивается с ложью. Получаем в итоге типичный случай передергивания и мухлежа.

На самом деле, что, в общем-то, банальность, процесс глобализации (экономических, финансовых, политических, поведенческих и культурных аспектов) несет в себе как положительные, так и негативные моменты. Штука в том, что вариант глобального миропорядка (до нарождения "химерного вируса" и последовавшего применения реальных штаммов) работал преимущественно в интересах транснациональных корпораций и отдельных стран. В ущерб интересам большинству обычных смертных и стран не столь мощных и наглых, как та же Америка.

То есть, сермяжная правда заключается в том, что от глобализации выигрывают не все страны и бизнесы, а (во многом) только "исключительная нация" и ее подельники.

Но при всем этом даже внутри "золотого миллиарда" стали происходить процессы, ставящие под угрозу весь сложившийся после распада СССР миропорядок. Население в европейских странах и в США стареет, местные работать во многих отраслях особо не рвутся, замещающие их эмигранты "качают права". Учитывая, что вторая половина ХХ и начало ХХI выдались для широкой массы европейцев и американцев гуманными и щедрыми, как никогда, народ стал думать, что это "норма", что так будет всегда.

Нет, не будет.

Джордж Буш младший, отдавший приказ (ну, или от его имени) о создании стратегического запаса медицинских масок (более 100 млн.), перчаток, костюмов, систем ИВЛ в период 2005-2009 г.г. – не даст соврать.

Как и чиновники европейских стран, которые, по странному совпадению, в аккурат к 2008 году создали огромные "противоэпидемические" запасы. Каковые, в силу описанных мною в цикле материалов о сбое в глобальном сценарии, так и не пригодились. И поэтому после наступления даты просрочки были списаны и утилизированы (о чем сейчас много пишут в европейской прессе, не понимая сути и не задавая правильных вопросов).

Резюмирую в этой части.

"Правильное повтори и еще раз повтори".

В -надцатый раз повторю.

Если бы не был сломан в 2007-2008 г.г. базовый сценарий глобалистов, если бы влиятельные, находящиеся во власти и сегодня фигуры из ВПР Китая и России не отклонили во времена оные приглашение стать второсортными бандосами в формируемой глобальной мафии, то мы увидели бы "космонавтов" и трупы в мешках на улицах городов по всему миру лет на десять раньше. Как это случалось уже в истории, и не раз.

P.S. Раз уж сегодня упоминались видные ученые, в кавычках и без, то будет уместно привести парочку злободневных цитат из "Одномерного человека" Герберта Маркузе (это такой гуру левых интеллектуалов, весьма неглупый человек, знавший "механизм" изнутри).

"Мы можем различать истинные и ложные потребности. «Ложными» являются те, которые навязываются индивиду особыми социальными интересами в процессе его подавления: это потребности, закрепляющие тягостный труд, агрессивность, нищету и несправедливость. Утоляя их, индивид может чувствовать значительное удовлетворение, но это не то счастье, которое следует оберегать и защищать, поскольку оно (и у данного, и у других индивидов) сковывает развитие способности распознавать недуг целого и находить пути к его излечению. Результат — эйфория в условиях несчастья. Большинство преобладающих потребностей (расслабляться, развлекаться, потреблять и вести себя в соответствии с рекламными образцами, любить и ненавидеть то, что любят и ненавидят другие) принадлежат именно к этой категории ложных потребностей".

"Очевидно, что в царстве Счастливого Сознания нет места чувству вины, заботы совести принял на себя расчет. Когда на кон поставлена судьба целого, никакое деяние не считается преступлением, кроме неприятия целого или отказа его защищать. Преступление, вина и чувство вины становятся частным делом. Те, кто отождествляет себя с целым, кто оказался вознесенным до уровня вождей и защитников целого, могут ошибаться, но они не могут быть неправыми – они находятся по ту сторону вины. И только когда это отождествление распадается, когда они покидают пьедестал, на них может пасть вина".

В заключительной части:

= оптимизаторы против сбытовиков

= цели и задачи глобалистских элит на начало атаки: США, ЕС, Великобритания.

Будьте здоровы, берегите себя и близких.