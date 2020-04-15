Китай шесть дней умалчивал об опасности коронавируса – AP

15.04.2020, 16:55, Новости дня

Китай шесть дней умалчивал об опасности распространения нового коронавируса. Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на документы, предоставленные источником в сфере здравоохранения Китая.

Так, уже 14 января глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй провел видеоконференцию с представителями органов здравоохранения провинции Хубэй, где началась эпидемия коронавирусной инфекции, впоследствии распространившаяся на весь мир.

Чиновник проинструктировал местные власти о мерах по реагированию на эпидемию, однако в предоставленных источником документах не конкретизируется, что это были за меры. Тем не менее уже на этом совещании Ма Сяовэй высказал мнение, что угроза коронавируса – “самая серьезная проблема со времени вспышки SARS в 2003 году и она, вероятно, перерастет в крупное событие в области общественного здравоохранения”.

Несмотря на это, спустя несколько дней в Ухани – эпицентре вспышки COVID-19 – проводились массовые мероприятия по случаю празднования лунного Нового года.

Официально Китай объявил, что вирус может передаваться от человека к человеку (а значит, может представлять серьезную угрозу) только 20 января. Как отмечает AP, это не первая и не самая длительная задержка с информированием об угрозах, допущенная китайским правительством, однако опрошенные агентством эксперты полагают, что умалчивание об опасности коронавируса “подготовило почву для пандемии”: в течение этой недели в Китае COVID-19 заразились более 3 тыс. человек, также был зарегистрирован как минимум один случай вывоза инфекции за границу (13 января заражение коронавирусом было подтверждено в Таиланде).

Эпидемиолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Цзо-Фенг Чжан считает, что, если бы Китай принял меры на шесть дней раньше, “пациентов [в Китае] было бы намного меньше”.

В то же время другие эксперты полагают, что таким образом китайское правительство пыталось не допустить паники среди населения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. При этом в марте СМИ писали, что первые случаи коронавируса в стране были зарегистрированы еще в середине ноября 2019-го, а не в конце декабря, когда об этом объявили власти Китая. Некоторые страны также считают, что Пекин занижал данные о количестве зараженных и погибших в результате эпидемии.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 15 апреля коронавирусом заразилось 1,99 млн человек, 128 тыс. скончались, 500 тыс. выздоровели.