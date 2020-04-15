Инфицированный коронавирусом Новинский накануне встречался с главой УПЦ МП Онуфрием

15.04.2020, 16:55, Новости дня

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский, который сегодня сообщил о том, что инфицирован коронавирусом, накануне встречался с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба Фонда Новинского.

Народный депутат передал митрополиту 850 тыс. из 1 млн медицинских масок, которые были закуплены Фондом в Китае.

Переданные Онуфрию маски будут бесплатно раздаваться прихожанам УПЦ МП во всех областях страны. Как отмечают в Фонде, это должно обеспечить безопасность граждан, которые решат принять участие в пасхальных богослужениях.

“Это качественные трехслойные маски, с защитным слоем внутри, мы бы очень хотели, чтобы вы передали эти маски всем епархиям”, – сказал Новинский во время встречи с Онуфрием.

15 апреля Новинский заявил в Facebook, что его тест на COVID-19 дал положительный результат. При этом нардеп отметил, что не ощущает никаких симптомов заболевания.

11 апреля Фонд Новинского сообщил, что доставил в Украину из Китая 1 млн сертифицированных медицинских масок.

Фонд Новинского также закупил в Китае 10 высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких, 850 комплектов индивидуальной защиты медиков, 10 тыс. экспресс-тестов и 100 тыс. ПЦР-тестов из Южной Кореи. В Украину прибыли высокоточные и высокопродуктивные диагностические системы для выявления заболевания COVID-19, закупленные фондом Новинского.

В Украине по состоянию на утро 15 апреля коронавирус подтвержден у 3764 человек, из них 143 уже вылечились, а 108 скончались. Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается 17 апреля, сообщили в Минздраве.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.