Власти ряда стран раскритиковали решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

15.04.2020, 16:54, Новости дня

Европейский союз заявил, что у президента США Трампа "нет причин" для заморозки финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на этом критическом этапе, и призвал к принятию мер, способствующих единству, а не разделению, передает AP.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сказал, что группа из 27 стран "глубоко" сожалеет о приостановке финансирования, и организация сейчас "нужна больше, чем когда-либо" для борьбы с пандемией.

Боррель сказал, что "только объединяя усилия, мы можем преодолеть этот кризис, который не знает границ".

Несмотря на то, что в течение десятилетий ЕС был традиционным союзником США, блок в последнее время все чаще критиковал администрацию Трампа.

Германия выразила несогласие с тем, что президент США Дональд Трамп раскритиковал шаги Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас прокомментировал решение Трампа о прекращении выплат в ВОЗ, заявив, что обвинение организации не поможет решить проблему.

Маас сообщил, что "вирус не знает границ. Мы должны тесно сотрудничать против COVID-19. Укрепление ООН, в частности недофинансируемой ВОЗ, является более выгодной инвестицией, например, для разработки и распространения тестов и вакцин".

Представитель министерства иностранных дел Китая также заявил, что страна "серьезно обеспокоена" решением правительства США приостановить финансирование ВОЗ.

"Являясь наиболее авторитетным и профессиональным международным институтом в области глобальной безопасности общественного здравоохранения, ВОЗ играет незаменимую роль в реагировании на глобальный кризис общественного здравоохранения", — отметил пресс-секретарь министерства Чжао Лицзянь.

Китай обладает большим влиянием в ВОЗ, что позволило китайской стороне избрать предпочтительного для КНР кандидата на пост главы организации Тедроса Аданом Гебреисуса, а также не позволить Тайваню вступить в ВОЗ.

Чжао также сказал, что решение США "ослабит возможности ВОЗ и подорвет международное сотрудничество в борьбе с эпидемией. Это затронет все страны мира, в том числе США, особенно те, которые уязвимы к кризису".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о поддержке критики Всемирной организации здравоохранения со стороны президента США Дональда Трампа, но Австралия не прекратит финансирование ВОЗ.

Австралия объявила вспышку коронавируса пандемией за несколько недель до того, как это сделала ВОЗ. Моррисон отметил, что поддержка Китая со стороны ВОЗ является крайне странной.

Президент Дональд Трамп до этого заявил, что США прекратят финансирование ВОЗ, обвинив организацию в неспособности принять меры по остановке распространения коронавируса с момента, когда он впервые был обнаружен в Китае.

"ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность", — сказал Трамп на брифинге, добавив, что США будут рассматривать действия ВОЗ по прекращению распространения вируса, прежде чем принимать какое-либо решение о возобновлении помощи.