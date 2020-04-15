 

Собянин: бюджет Москвы возьмет на себя субсидирование ставки до 6% годовых по кредитам МСП

15.04.2020, 16:54, Новости дня

Власти Москвы начнут субсидировать ставку по кредитам для малых и средних предприятий (МСП) до 6% годовых, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 

По ранее взятым кредитам столичный бюджет возьмет на себя субсидирование ставки до 6% годовых. Эта мера затронет все московские МСП независимо от вида деятельности, отметил Собянин.

По новым стабилизационным кредитам на финансирование текущей деятельности начнем субсидировать ставку до 8% годовых, подчеркнул Собянин. 

Власти Москвы договорились со Сбербанком, который выступает крупнейшим оператором кредитной программы, о предоставлении отсрочки на шесть месяцев по уплате основной суммы долга по кредитам МСП, пояснил Собянин. 

Президент Владимир Путин предложил предоставить МСП из пострадавших от коронавируса отраслей безвозмездную финансовую госпомощь на неотложные цели, в том числе на выплату зарплат в апреле-мае.



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