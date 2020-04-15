Всемирный День искусства переехал в Интернет

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15.04.2020, 16:54, Новости дня

Всемирный День искусства отмечается сегодня, напоминает ГТРК "Тамбов". К сожалению, в этом году из-за эпидемии коронавируса празднование перенесено в Интернет.

Обычно в этот день учреждения культуры — театры, музеи, галереи — бесплатно открыты для всех желающих. Так как сейчас все они временно закрыты, многие объекты культуры распахнули свои двери в онлайн-пространстве.

Не нарушая режима самоизоляции, сегодня можно осмотреть коллекцию Тамбовской картинной галереи. Доступ открыт на странице музея во ВКонтакте. Также сейчас есть уникальная возможность пока хотя бы вирутально посетить самые знаменитые в стране музеи — Эрмитаж, Третьяковскую галерею. Кроме того, можно прогуляться по таким музейным площадкам, как Лувр, увидеть экспозицию Британского музея, Национальной галереи искусства в Вашингтоне.

Кстати, как раз сегодня приобщиться еще к одному популярному виду искусства можно на сайте Большого театра. В 19 часов здесь начнется бесплатная трансляция балета "Корсар".

Текст:

ГТРК "Тамбов"



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