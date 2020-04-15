Ради Анны Дубровской ее второй муж ушел из семьи

15.04.2020, 16:53, Разное

Отечественная актриса Анна Дубровская пояснила о некоторых моментах своей приватной жизни. Сейчас она замужем за режиссером Вадимом Дубовицким, который бросил прежнюю семью ради новой жены.

Российская артистка Анна Дубровская посетила студию популярной среди телезрителей передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1», где пояснила о втором спутнике жизни Вадиме Дубровицком, который старше ее на 12 лет. В беседе о супружестве, отечественная знаменитость отметила, что режиссер был женат, когда они познакомились, и она сама тоже на тот момент не развелась окончательно с первым супругом. То время Анна Дубровская назвала жестоким периодом в жизни обоих влюбленных, которым пришлось испытать всю тяжесть разлуки со вторыми половинками. По словам звезды, у режиссера была не первая семья, из которой он уходил, но тогда Дубровицкий ощущал себя внутренне проще, а его будущая жена испытывала «полное разрушение в душе». Второго мужа она считает большим подарком в собственной судьбе. «Это то, к чему я пришла в жизни», – отметила она.

В студию программы пришла и дочь актрисы от первого брака с Тудором Андронаки из Румынии Нина, которая пошла по стопам родной матери. Девушка заявила, когда расходились ее родителей, у нее отсутствовала какая-либо горечь в душе. С отцом она сохранила хорошие отношения, отлично приняла и нового мужа родительницы, считая его интересным человеком.

На счету Анны Дубровской почти четыре десятка ролей в кино. Она снималась в печально известной кинокартине Сергея Бодрова-младшего «Связной». Ей удалось избежать смерти при сходе льдов в Северной Осетии, где погибла съемочная группа. Дважды звезда состояла в браке, от второго мужа детей у нее нет.