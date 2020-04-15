Видео: Самые смертельные вирусы современности

15.04.2020, 16:53, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус SARS-CoV-2 в разы смертельнее «свиного гриппа», пандемия которого произошла в 2009 году. Тогда из 1,6 миллиона заболевших скончались 18 тысяч человек, а коронавирус к середине апреля привел к смерти уже 120 тысяч. При этом на планете до сих пор есть вирусы и пострашнее COVID-19.

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