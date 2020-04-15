В США заявили о «нефтяной ловушке» для Трампа

15.04.2020, 16:53, Новости дня

Недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти загнало президента США Дональда Трампа в ловушку, пишут американские СМИ.

Журнал The American Conservative пишет, что Трамп ставит заключение сделки себе в заслугу, ссылаясь на то, что именно ему удалось убедить Мексику пойти на уступки, передает РИА «Новости».

Однако издание считает успехи Трампа иллюзорными, так как он не может обещать снижения объемов добычи в самих США и не способен внести значимый вклад в схему сокращения мировой нефтедобычи.

Авторы статьи предполагают, что американские нефтедобывающие компании продолжат испытывать кризис на фоне избыточного предложения на мировом энергетическом рынке, а многие из них обанкротятся, что может спровоцировать в США кризис «пострашнее того, что был в 1930-е годы».

Указывается, что эта ситуация загоняет Трампа в «нефтяную ловушку», которая вынудит его обратиться за помощью к другим странам взамен на ослабление или частичную отмену санкций, в том числе в отношении России.

Ранее сообщалось, что мировому спросу на нефть спрогнозировали падение до уровня 1995 года.

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+. Все 23 страны-участницы договорились о сокращении добычи нефти, после чего лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, подтвердив вступление в силу договоренностей.

Саудовская Аравия сообщила, что страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля, а в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки, учитывая США, Канаду, Норвегию.

В Кремле заявили, что сделка ОПЕК+ помогла избежать скатывания ситуации на рынках к хаосу.

Также сообщалось, что после заключения сделки ОПЕК+ Эр-Рияд принял решение увеличить скидки на нефть для азиатского рынка. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков оценил это решение в комментарии газете ВЗГЛЯД.