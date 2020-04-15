Умные часы с Wear OS напомнят о необходимости помыть руки

15.04.2020, 16:53, Разное

Смарт-часы, которые работают на операционной системе Wear OS, получили полезную функцию. Теперь данный аксессуар станет напоминать о надобности мыть руки каждые три часа.

Мытье рук является одним из самых главных моментов в жизни каждого человека, особенно актуально это в условиях карантина при пандемии нового вида коронавируса. Некоторые пользователи положительно смогут оценить новое обновление, разработанное специалистами в области IT, для смарт-часов с «операционкой» Wear OS. Благодаря нововведению люди будут получать напоминания помыть руки каждые три часа.

Последнее на текущий момент обновление обладает целым приложением для данной цели, именуемым как Hand Wash Timer. После запуска программа оповестит человека о надобности принимать водные процедуры в строго определенное время. Активировать таймер можно перед самим процессом, и тогда начнет действовать 40-секундный обратный отсчет. При этом советы медицинских сотрудников заключаются в необходимости мыть руки не меньше 20 секунд, но некоторые специалисты уверены, что показатель в 40 секунд не хуже.

Американская технологическая корпорация Google разработала модификацию операционной системы Android Wear OS для умных часов и прочих носимых гаджетов. Производитель анонсировал ее шесть лет назад, а ряд компаний, в том числе Samsung, LG и HTC рассказали о личном участии в соответственном проекте. В 2015 году сотрудники Google огласили о выходе отдельного мобильного приложения для устройств с iOS, благодаря которому смарт-часы под управлением Wear синхронизируются с iPhone.