 

Глава европейской дипломатии заявил о безосновательном решении США по ВОЗ

15.04.2020, 16:53, Новости дня

Решение США прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не имеет оснований, его невозможно оправдать в ситуации с борьбой с пандемией коронавируса, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Глубоко сожалею о решении США приостановить финансирование ВОЗ. Нет никаких оснований оправдывать этот шаг в тот момент, когда ее усилия необходимы больше, чем когда-либо, чтобы помочь сдержать и ослабить пандемию коронавируса», – передает его слова ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь сообщила, что 4 мая Евросоюз организует донорскую видеоконференцию для сбора помощи государствам сообщества, которые пострадали от пандемии.

«Это будет первая такая конференция в истории», – сообщила она.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ, он обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

Россия призвала США воздержаться от атак на ВОЗ.



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