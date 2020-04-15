Дженифер Лопес перенесла дату свадьбы из-за эпидемии

15.04.2020, 16:53, Разное

Дженифер Лопес пришлось перенести дату свадьбы из-за эпидемии коронавируса. Актриса все еще надеется отметить торжество в Италии.

Дженифер Лопес не покидают мысли о свадьбе. Знаменитость со своим возлюбленным возобновят организацию торжества. Как пишет инсайдер, пара много всего уже запланировала и даже оплатили, но как только ситуация в мире разрешится, праздник сможет состояться.

Актриса хочет устроить бракосочетание в Италии, но этой весной страна оказалась опасной для путешествий. Пара считает, что лучше подождать несколько месяцев и тогда завершать организацию праздника.