Собянин подписал третий пакет мер по поддержке бизнеса

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15.04.2020, 16:48, Новости дня

Подписано постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса на фоне ситуации с распространением коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня я подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса», – передает его слова ТАСС.

Ранее заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что власти столицы временно отказались от запланированной еще в декабре закупки на 13 млрд рублей для проведения благоустройства.

Он также сообщил, что на предложенные меры поддержки бизнеса в Москве уже направлено более 25 млрд рублей, на региональную выплату потерявшим работу – более 7 млрд рублей.



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