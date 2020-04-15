Постпред РФ заявил о развале Вашингтоном «неугодных» международных организаций

15.04.2020, 16:37, Новости дня

Решения Вашингтона о приостановке финансирования ВОЗ и до этого ряда организаций ООН является свидетельством намерений развалить системы неугодных для США международных организаций, сообщил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

«Последние заявления Вашингтона подводят к одному общему печальному выводу: выход США из ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека, прекращение финансирования БАПОР, а теперь и ВОЗ – не является ли все это целенаправленной политикой на развал системы международных организаций, особенно тех, которые неугодны США?» – передает его слова РИА «Новости».

Гатилов отметил, что ВОЗ на всех этапах пандемии действовала в рамках мандата и на основании имеющихся у нее научных данных.

«Такой же позиции придерживается большинство стран-членов Организации. Упрекать ВОЗ в том, что некоторые страны упорно не хотели прислушаться к ее предупреждениям и рекомендациям, некорректно», – сказал Гатилов.

Он выразил уверенность, что предъявленные ВОЗ обвинения со стороны США политически ангажированы и лицемерны.

«США сами во многом определяют работу Организации и не должны снимать с себя ответственность», – сообщил Гатилов, добавив, что США являются крупнейшим донором ВОЗ, широко представлены во всех подразделениях Секретариата, в том числе в его высшем эшелоне и в экспертных комитетах.

«Поэтому говорить о том, что ВОЗ что-то скрыла от США, просто нелепо. Уж кому-кому, а американским специалистам все хорошо было известно. Очевидно, что предъявленные ВОЗ обвинения политически ангажированы и несостоятельны», – подчеркнул постпред.

Гатилов добавил, что решение США остановить финансирование ВОЗ наносит серьезный урон международной организации, которая сейчас играет ведущую роль в борьбе с коронавирусом.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также заявил, что решение США прекратить финансирование ВОЗ не имеет оснований и его невозможно оправдать.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о приостановке взносов Вашингтона в ВОЗ, обвинив организацию в том, что коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.