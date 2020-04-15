Российский священник рассказал о травле европейцев в Китае

15.04.2020, 16:37, Новости дня

Российский священник Дмитрий Лукьянов рассказал о травле европейцев в китайском Шэньчжэне провинции Гуандун.

По словам священнослужителя, в местной прессе сообщается о 70 выявленных случаях коронавируса за сутки, привезенных туристами, почти в половине случаев – российскими.

«Сейчас в Китае происходят вещи, похожие на те, что были в Европе и России, когда там шарахались от азиатов. Теперь китайцы шарахаются от иностранцев с европейской внешностью. Хотя нас здесь немного осталось, некоторые россияне не успели вернуться домой», – цитирует священника «Коммерсант».

Такж Лукьянов отметил, что карантин в стране закончился, однако большую часть времени люди стараются находиться дома, а в общественных местах носят маски и сканируют «коды здоровья» на смартфонах.

Кроме того, в микрорайоне Лунхуа, где он проживает, установлены металлические ограждения между кварталами. Проходящим меряют температуру и проверяют код, подтверждающий их место жительства. Так жилой квартал обезопасили от посторонних, которые могут оказаться зараженными.

Как писали СМИ, до конца марта въезд в Китай оставался открытым, иностранцам необходимо было просто провести две недели в обсерваторе, а потом получить «карточку здоровья» для перемещения по городу. Но с 28 марта МИД Китая приостановил въезд туристов по действующим визам и разрешениям на временное проживание.

Ранее Пекин опроверг заявления о «дискриминации африканцев» в Китае.

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