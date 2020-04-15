ВОЗ опубликовала список перспективных вакцин от коронавируса

15.04.2020, 16:30, Новости дня

На сегодня в мире разрабатывается не менее 70 потенциальных вакцин против коронавируса, начаты клинический испытания трех из них, следует и данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вакцина, разработанная компанией CanSino Biologics Inc. в Гонконге и Пекинским институтом биотехнологии, находится ближе всех к завершению. Препарат одобрен для тестирования на людях, он проходит второй этап клинической проверки, информирует РИА «Новости».

Далее идут вакцины двух американских биотехнологических стартапов – компаний Moderna Inc. и Inovio Pharmaceuticals Inc., эти компании ранее не выпускали таких препаратов. Кроме того, обе компании не проводили обязательный этап тестирования на животных, который обычно занимает не один год, и сразу перешли к испытаниям на людях.

В разработках вакцины принимают участие самые разные организации, – от крупнейших фармацевтических компаний и академических центров, до небольших предприятий и некоммерческих групп. Однако вопрос не только в том, чтобы оперативно завершить разработку. При нынешних темпах распространения заболевания, после утверждения вакцины, должно быстро начаться ее производство в больших масштабах, что могут себе позволить лишь фармацевтические гиганты. Потенциальные вакцины, которые находятся на доклинических стадиях, уже есть у таких известных производителей, как Pfizer Inc., Johnson & Johnson и Sanofi.

ВОЗ признает, что темпы разработки вакцины от коронавируса беспрецедентны, так как обычно процесс создания лекарства занимает несколько лет. При этом пока исследователи не знают, как именно победить коронавирусную инфекцию, для этого они ведут работы в различных направлениях.

Однако экспертов беспокоит то, что пропуск многих обязательных этапов тестирования потенциальных вакцин повышает риск их последующего применения. Одним из таких рисков является эффект «иммунного усиления» – когда вакцина приводит не к возникновению иммунитета, а наоборот, ослабляет ответную реакцию организма на вирус.

Ранее ВОЗ включила российскую разработку в список перспективных вакцин от коронавируса.

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