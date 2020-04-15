Москва отказалась от закупки по благоустройству на 13 млрд рублей

15.04.2020, 16:30, Новости дня

Столичные власти временно отказались от запланированной еще в декабре закупки на 13 млрд рублей для проведения благоустройства, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Все денежные обязательства по ранее заключенным контрактам будут выполнены, но план по будущим закупкам корректируется. Например, город временно отказался от закупки на 13 млрд рублей для проведения благоустройства, которая была запланирована еще в декабре», – передает его слова РИА «Новости».

Он пояснил, что у города сейчас другие приоритеты, и с 11 апреля благоустройство города – кроме аварийных работ и дезинфекции улиц и дворов – было приостановлено.

«Очевидно, и другие изменения бюджета будут, в том числе мы перераспределяем средства, выделяя дополнительные ресурсы на уже объявленные меры поддержки. И мы понимаем, что будут новые механизмы, которые также потребуют дополнительных денег», – отметил заммэра.

Ефимов добавил, что при принятии решений о поддержке отраслей столичной экономики рассматриваются несколько ключевых параметров: критичность отрасли для города, влияние на экономику, понесенные убытки.

«Иногда бывает так, что в случае остановки работы, казалось бы, небольшого предприятия, которое производит какие-то комплектующие, возникает цепная реакция и остановка десятка других, более крупных заводов», – отметил Ефимов.

Он заверил, что бюджет Москвы сохранит социальную ориентированность, несмотря на сокращение поступлений в городскую экономику из-за эпидемиологической обстановки. Ефимов указал, что каждый третий москвич получает от государства поддержку в той или иной форме, и в этом году для выплат горожанам и поддержки в натуральной форме бюджетом предусмотрено более 495,3 млрд рублей, а на развитие здравоохранения – более 701,2 млрд рублей.

«Мы стремимся оказывать поддержку тем, кому она действительно необходима. Меры включают в себя целый комплекс финансовых и нефинансовых инструментов и механизмов, адресованных разным группам граждан и юридических лиц: пенсионерам, семьям с детьми, лицам, потерявшим работу, малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от кризиса отраслей. Сейчас мы прорабатываем меры поддержки и для крупных предприятий, для которых последствия наступают чуть позднее, но и влияние будет гораздо серьезнее», – сказал Ефимов.

Ключевой задачей он назвал исполнение социальных гарантий, введенных из-за распространения коронавируса. По его словам, на предложенные меры поддержки бизнеса направлено более 25 млрд рублей, а на региональную выплату потерявшим работу – более 7 млрд рублей.

В РФ за сутки зарегистрировано 3 тыс. 388 новых случаев заражения коронавирусом (2 тыс. 774 за предыдущие сутки). Всего в стране зарегистрировано 24 тыс. 490 заболевших.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.