Камера МКС запечатлела дискообразный металлический НЛО в космосе

15.04.2020, 16:30, Разное

Находящаяся на МКС видеокамера запечатлела в начале апреля НЛО. Об обнаружении дискообразного металлического объекта пояснил известный уфолог Скотт Уоринг.

Видеоролик, в котором изображен непонятный объект дискообразной формы обнародовал в мировой Сети пользователь Secureteam10. После тщательного изучения такой публикации, знаменитый искатель доказательств существования внеземных цивилизаций Скотт Уоринг заявил, что камере МКС удалось снять настоящий НЛО с характерным металлическим отблеском. Эксперт предположил, что сотрудники американского космического агентства NASA не заметили странный объект из-за его размеров: визуально находка довольно незначительная.

Весной нынешнего года очевидцам удалось не раз запечатлеть странные летающие тела в небесном пространстве. Например, над населенным пунктом Ютика в США свидетели увидели девять светящихся НЛО. Первоначально перемещались восемь «светлячков»: три были сосредоточены впереди, пять – сзади, сформировав геометрическую фигуру, тем самым. Еще спустя время к ним приблизился дополнительный объект, но пролетел мимо всех остальных участников «шествия».