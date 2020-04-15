Группа немецких ученых заявила о начале формирования коллективного иммунитета к коронавирусу

15.04.2020, 16:27, Разное

Институт вирусологии при Университетской клинике в Бонне провел выборочное исследование на наличие антител классов IgA и IgG у 1000 жителей из 400 домашних хозяйств в германской общине Гангельт, пострадавшей от коронавируса. Анализ данных 500 человек показал, что 15% исследованной популяции уже имеет иммунитет к COVID-19.

«Специфичность используемого метода достаточно высокая (> 99%), так что доля ложно-положительных результатов совсем не велика. Надо понимать, что большинство проиммунизировавшихся перенесло инфекцию бессимптомно. У этих же людей брали параллельно мазки со слизистых носа и ротоглотки, чтобы методом ПЦР обнаружить и сам вирус. Его обнаружили у 2%. Если сложить данные по обоим тестам, можно предположить, что 15% населения Гангельта уже перенесли инфекцию и выработали к ней иммунитет», – прокомментировал исследование врач и медицинский блогер Алексей Яковлев.

Профессор Гюнтер Хартманн, возглавивший исследование, заявил, что для подавления эпидемии требуется 60−70% населения с антителами. Однако даже 15% могут повлиять на снижение распространения болезни.

Ученые пообещали провести исследование в других регионах Германии, чтобы получить более полную картину. Кроме того, они предполагают, что уровень смертности вскоре значительно снизится.

Научное сообщество отреагировало на исследование со сдержанным оптимизмом.

«Открытие того факта, что 14% населения Гангельта имеют антитела никоим образом не доказывает, что эти 14% получили иммунитет. Само по себе наличие некоторых антител не обязательно означает появление иммунитета, как это часто утверждают. Мы также не знаем, как долго продлится какой-либо иммунитет», – заявил доцент кафедры клеточной микробиологии Университета Рединга, доктор Саймон Кларк.

Профессор Дэвид Хейманн, профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины напомнил, что иммунный ответ на SARSCoV2 еще не изучен. Кроме того, до конца не изучена возможность повторного заражения, а такие факты есть.

«Хотя авторы этой работы упоминали о возможном формировании коллективного иммунитета, сейчас слишком рано делать такие заявления», – подчеркнул он.