Под Петербургом школьник с молотком набросился на женщину

15.04.2020, 16:20, Разное

В городе Всеволожск Ленинградской области ученик третьего класса избил пожилую женщину. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

По предварительным данным, пенсионерка пришла в гости к подруге. Дверь ей открыл школьник с молотком и газовым ключом. Мальчик несколько раз ударил гостью, после чего отобрал ее банковскую карту.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее диагностировали сотрясение мозга и перелом ребер, сообщает газета “Петербургский дневник”.