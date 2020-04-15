 

Под Петербургом школьник с молотком набросился на женщину

15.04.2020, 16:20, Разное

В городе Всеволожск Ленинградской области ученик третьего класса избил пожилую женщину. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

По предварительным данным, пенсионерка пришла в гости к подруге. Дверь ей открыл школьник с молотком и газовым ключом. Мальчик несколько раз ударил гостью, после чего отобрал ее банковскую карту.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее диагностировали сотрясение мозга и перелом ребер, сообщает газета “Петербургский дневник”.



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