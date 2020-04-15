 

Москвичка присвоила 11,7 млн рублей при продаже чужого сахара на Урале

15.04.2020, 16:17, Разное

Москвичка присвоила сумму в 11,7 млн рублей после мошеннической схемы с использованием чужого сахара. Инцидент случился на Урале, после чего прокуратора утвердила обвинительный документ.
По версии следствия, жительница реализовала афёру с использованием не принадлежащего ей продовольственного товара. Москвичка являлась учредителем предприятия, осуществлявшего торговлю кондитерскими изделиями и сахаром.

У жительницы столицы в Екатеринбурге имелся склад, в котором хранились 537,6 тонны продукта. В итоге чужой сахар был реализован, а сумма в 11,7 млн рублей после продажи была присвоена. Правоохранители передали уголовное дело в Орджоникидзевский райсуд города Екатеринбурга.



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