 

Путин предложил направить на сбалансированность бюджетов регионов 200 млрд рублей

15.04.2020, 16:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к правительству предложил направить дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов.

«Предлагаю дополнительно направить 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов, причем у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства», – передает слова Путина ТАСС.

Он отметил, что доходы регионам сейчас «по разным причинам просели», хотя на них приходится большая нагрузка. Путин заявил, что у субъектов должна быть возможность гибко использовать эти средства, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства выступит в начале совещания с членами правительства.



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