 

В Перми начали ремонтировать дворы по нацпроекту «Жилье и городская среда»

15.04.2020, 16:16, Новости дня

В 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Перми отремонтируют 77 дворов, объединяющих 141 многоквартирный дом. Работы уже начались.

В администрациях районов города в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» прошли заседания общественных комиссий по вопросам благоустройства. В департаменте ЖКХ администрации Перми пояснили, что по каждой заявке в районах были организованы выезд и оценка состояния дворовых территорий, на основании которых составлена рейтинговая таблица. Дворы, набравшие менее 24 балов, к участию в программе не принимались. Заявки, не вошедшие в программу на 2020 год, включены в программу на 2021-2022 годы, сообщается на сайте администрации Перми.

Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, всего в этом году в рамках программы планируется благоустроить 77 дворов, объединяющих 141 многоквартирный дом. Узнать адреса дворов, включенных в программу, можно на сайтах территориальных органов.

«Людям нужен качественный асфальт, нормальная безбарьерная среда, работающая «ливневка» и безопасный двор, чтобы люди всех возрастов, особенно мамы с детьми могли нормально прогуляться, отдохнуть. Поэтому пока в Перми хорошие погодные условия, подрядчики должны оперативно приступить к работам. Их задача сделать хороший асфальт на долгие годы, нормальную безбарьерную среду – это не менее сложная задача, чем реализовать какой-то крупный градостроительный проект. В этом году контроль за ремонтом дворов и выполненными ранее работами будет на таком же высоком уровне», – отметил председатель общественного совета министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края Михаил Борисов.

В Перми реализуется сразу три программы, благодаря которым жители могут благоустроить свой двор, это федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и муниципальные – «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми», «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми». В 2019 году общее число благоустроенных по всем программам дворовых территорий составило 435.

Перечень работ по благоустройству придомовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, монтаж освещения, установку скамеек, урн, оборудование парковок, устройство тротуаров, а также дополнительные работы – установку малых архитектурных форм, организацию спортивных, детских площадок, озеленение, кронирование, создание условий для маломобильных групп населения. Итоговый перечень работ для каждого двора определяется в соответствии с решением общего собрания собственников. Все подрядные организации после окончания и приемки работ несут гарантийные обязательства в течение 3 лет.



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