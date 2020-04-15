Путин распорядился выделить деньги на зарплату сотрудникам в апреле и мае

15.04.2020, 16:16, Новости дня

Президент Владимир Путин предложил предоставлять малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства. По его словам, такие выплаты можно будет направить в том числе на зарплаты сотрудников в апреле и мае.

Глава государства в ходе прямой трансляции перед совещанием с членами правительства заявил, что такие выплаты можно будет направить в том числе на зарплаты сотрудников. Направить такую заявку можно будет с 1 мая.

Он отметил, что в перечень самых пострадавших от коронавируса компаний малого и среднего бизнеса нужно включить непродовольственные магазины.

Президент уточнил, что финансовая поддержка для зарплат сотрудников малых и средних предприятий (МСП) за апрель поступит с 18 мая.

Единственное условие получение финансовой помощи для МСП – сохранение не менее 90% от штатной численности на 1 апреля, подчеркнул Путин. Он поручил правительству предоставить компаниям МСП прямую безвозмездную помощь от государства по 12,1 тыс. рублей на сотрудника.

«Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов – шесть месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объема таких зарплат или зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка», – сказал глава государства.

Он отметил, что это позволит снизить риски для коммерческих банков и повысить доступность кредитных ресурсов.

Ранее в среду в пресс-службе Кремля рассказали, что президент Владимир Путин в среду выступит в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что глава государства выступит с обращением в начале совещания с членами правительства.