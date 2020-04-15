Realme выпустит недорогой 32-дюймовый телевизор

15.04.2020, 16:09, Разное

Знаменитый китайский бренд Realme собирается выпустить новые телевизоры в течение нынешнего квартала. Теперь известно о намерении компании презентовать недорогое 32-дюймовое устройство.

Приближается анонс телевизоров производителя из Китая Realme, но точная дата официальной премьеры пока держится в секрете. Согласно имеющимся сведениям, через время потребители смогут обзавестись устройствами, которые получили от разработчиков дисплеи с диагональю 43 и 55 дюймов. Ныне в интернете имеются данные, что вскоре на рынок выйдет 32-дюймовый телевизор Realme, как сейчас предполагается, что достаточно бюджетный, учитывая ценовую политику китайского бренда.

Информаторы говорят о выпуске премиального аппарата на платформе 55-дюймовой панели QLED, но его ценник пока не обозначен. Из всего прочего можно отметить присутствие поддержки технологии Bluetooth 5.0 и, вероятно, операционной системы Android TV.

Ранее популярный инсайдер Судханшу Амбхоре пояснил о новом смартфоне Realme X3 SuperZoom. Данный мобильный аппарат протестировали в известном бенчмаркете Geekbench, он оснащен однокристальным процессором Qualcomm Snapdragon 855+, 12 Гб оперативной памяти, отличной камерой с хорошим зумом и OC Android 10.

Компания Realme как полноценная фирма появилась на рынке в мае 2018 года и занимается, в основном, выпуском смартфонов. Первоначально работала для Китая и Тайваня, но потом смогла увеличить свою деятельность, реализуя собственную технику в других государствах, в том числе ОАЭ, Египте, России, Франции.