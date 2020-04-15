Путин предложил выделить регионам РФ 200 млрд рублей

15.04.2020, 16:09, Разное

Владимир Путин перед совещанием с членами правительства по теме развития радиоэлектронной промышленности государства озвучил инициативы властей. Президент призвал безвозмездно кредитовать компании для выплат зарплат сотрудникам, а также выделить на нужды регионов 200 млрд рублей.

Путин уверен, выдача безвозмездных кредитов станет хорошей поддержкой для пострадавших от коронавируса предприятий. В частности, компании смогут выплатить работникам долги по зарплате за апрель и май. Обязательное условие для предоставления такой финансовой помощи – сохранение занятости на уровне 90% и выше. Глава РФ считает, что 75% зарплатных кредитов должны обеспечиваться гарантиями Внешэкономбанка.

Аналогичную поддержку следует оказать средним и крупным компания из разных секторов экономики. Льготные кредиты должны быть направлены на приобретение сырья и комплектующих, а также авансы поставщикам. Особенно пострадали период пандемии авиакомпании, поэтому президент считает целесообразным выделить на их нужды 23 млрд рублей. Путин поручил правительству доработать перечень системообразующих предприятий.

Дополнительная финансовая поддержка необходима для регионов. Путин предложил выделить на нужды субъектов федерации не менее 200 млрд рублей.