Еврокомиссия рекомендовала выдержать месяц между этапами снятия карантинным мер

15.04.2020, 16:08, Новости дня

Между этапами снятия карантинных мер в странах Европы в связи с коронавирусом должен пройти минимум месяц, говорится в дорожной карте по смягчению ограничений, разработанной Еврокомиссией и Советом ЕС.

В среду была предложена дорожная карта «в направлении снятия ограничительных мер по COVID-19», в документе даны рекомендации странам ЕС о том, как постепенно снимать ограничительные меры, информирует РИА «Новости».

«Процесс будет постепенным, так как меры будут отменены в несколько шагов, и между этими шагами должно быть достаточное время – например, один месяц, поскольку эффект от их отмены можно оценить лишь с течением времени», – сказано в документе.

По мнению ЕК, общие карантинные меры стоит постепенно заменять на точечные, это позволит постепенно вернуться к привычной жизни. В рамках таких мер предлагается сохранить ограничения для наиболее уязвимых групп населения, к примеру, для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а для остальных граждан постепенно снимать их.

«Безопасные альтернативы» должны заменить нынешние общие ограничительные меры. Может проводиться регулярная дезинфекция транспортных средств, магазинов, рабочих мест, вместо полного запрета их использования.

«Общие чрезвычайные положения с исключительными чрезвычайными полномочиями для правительств должны быть заменены более целенаправленными действиями правительств в соответствии с их конституционными положениями», – сказано в документе.

Снятие мер необходимо начинать с локального уровня. Поэтапный подход необходим к открытию внутренних и внешних границ Евросоюза, «что в конечном итоге приведет к восстановлению нормального функционирования Шенгенской зоны».

При этом снимать контроли на внутренних границах страны должны в координации друг с другом. Ограничения на поездки и пограничный контроль, которые действуют сейчас, следует отменять после того, как эпидемиологическая ситуация в приграничных регионах будет достаточно сходной.

ЕК разработает более подробные рекомендации о том, как постепенно восстанавливать транспортное сообщение и свободное передвижение людей в кратчайшие сроки.

Еврокомиссия рекомендует открывать внешние границы и доступ в союз граждан третьих стран на «второй стадии», то есть позже, при этом должна быть учтена ситуация с распространением вируса за пределами ЕС.

Восстановление экономической активности должно проходить поэтапно, не все люди должны выйти на обычную работу одновременно.

Ранее в ЕК заявили, что нескоординированная отмена карантинных мер различными странами Евросоюза приведет к политическим трениям внутри сообщества.