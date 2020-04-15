 

Путин предложил направить на поддержку авиакомпаний 23 млрд рублей

15.04.2020, 16:08, Новости дня

Президент Владимир Путин предложил направить боле 23 млрд рублей на поддержку авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса.

«Мы знаем: с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 млрд рублей. В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплату заработных плат, оплату стоянки воздушных судов», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он также сообщил, что проведет в четверг совещание по поддержке строительства, затем и по авиа- и автопрому.

Путин также предложил направить дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов.

Ранее сообщалось, что глава государства выступит в начале совещания с членами правительства.



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