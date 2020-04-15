Анджелина Джоли провела онлайн-конференцию: видео и главные моменты

15.04.2020, 16:05, Разное

В разговоре с Надин Берк Харрис, педиатром и генеральным хирургом Калифорнии, Анджелина Джоли подняла тему, которая, по ее мнению, нуждается в особом освещении в связи со всемирным карантином, а именно тему домашнего насилия. Джоли подчеркивает, что особенно уязвимы сейчас дети, которые гораздо сильнее пострадают от последствий пандемии, чем от самой болезни:

Из всех аспектов жизни, к которым человечеству придется изменить отношение после пандемии, самым важным и первоочередным является защита детей. Они могут быть не так подвержены влиянию вируса, как другие, но они находятся в той группе, которая особенно не защищена от вторичных последствий эпидемии.

Берк Харрис подтвердила, что дети сейчас находятся в особенно уязвимом положении и мы должны быть более внимательны к их нуждам. Она подчеркнула, что не призывает “решать” проблемы, например, соседских детей самостоятельно. Она призывает лишь не оставаться равнодушными и при возникновении угрозы сообщать в соответствующие инстанции.

Ранее Джоли опубликовала открытое письмо все в том же Time. В нем она подробно рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются изолированные с тираном семьи и дети, в частности.

Экономические последствия COVID-19 стремительный и жестоки. Карантин и изоляция уже привели к возросшей безработице и финансовой нестабильности, а как следствие усложнили и без того неопределенное будущее многих семей. Мы знаем, что стресс внутри семьи повышает вероятность случаев домашнего насилия, особенно это касается развивающихся стран и лагерей беженцев.

В Америке, примерно 1 из 15 детей подвергается насилию со стороны близких, а 90% из них становятся свидетелями жесткого обращения. В мире 137 женщин в день погибают от рук партнера или члена семьи. И мы никогда не узнаем, какое количество детей находится в этот момент в соседней или в этой же комнате.

– говорит Джоли.

Анджелина Джоли в лагере беженцев в Венесуэле

Анджелина, которая уже много лет занимается защитой прав детей и взрослых, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, предупреждает, что изоляция семей может привести к резкому росту смертей и случаев насилия. Особенно страдать будут дети: в новых обстоятельствах они не смогут попросить помощи у взрослых, которым доверяют – учителей, волонтеров, социальных работников.

По мнению Джоли, одна из главных проблем в вопросе домашнего насилия, что жертвам обычно не верят. Она призывает даже сейчас, когда мы все находимся по своим домам, проявлять участие к незащищенным слоям населения. Можно позвонить тем, кто находится в сложной ситуации, и предложить помощь, или поддержать приюты для жертв абьюза.

Говорят, что нужна целая деревня, чтобы вырастить ребенка. Так вот, потребуются усилия целой страны, чтобы дать детям защиту и заботу, которой они достойны.