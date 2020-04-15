Врач из Ленинградской области “на коленях” попросил соотечественников соблюдать карантин

15.04.2020, 15:53, Разное

Врач, работающий в реанимации в Морозовской больнице в Ленинградской области, обратился к соотечественникам. Никита Запасников “на коленях” попросил граждан соблюдать карантин и беречь здоровье.

В настоящий момент в РФ принимаются все меры для борьбы с эпидемией коронавируса, но, не смотря на приложенные усилия, статистика указывает на рост числа пациентов. В Ленинградской области за минувшие сутки число заразившихся возросло с 35 человек в день до 108 новых случаев. Столь существенный скачок обусловлен находкой хостела, где проживали нелегальные мигранты. Среди обитателей объекта выявили сразу 88 больных COVID-19. Общее же суточное число достигло значения 123 человека, а всего в субъекте федерации на лечении находится 298 человек, и пока всего один случай заболевания завершился летальным исходом. Тем не менее, Никита Запасников обратился к соотечественникам в личном микроблоге с просьбой не подвергать себя излишнему риску и не нарушать режим самоизоляции, поскольку это может закончиться трагически, и нет нужды испытывать судьбу. При этом медик заявил, он готов просить об этом “на коленях” у представителей всех поколений.

Отмечается, в настоящий момент принимаемые в РФ противоэпидемиологические меры позволяют не допустить развития событий, характерных другим странам, где число жертв коронавируса перевалило за десятки тысяч. На данный момент общее число выявленных больных составляет 24 490 человек, и за минувшие сутки цифра заразившихся увеличилась на 3388 пациентов. Лидером среди российских регионов в данной статистике является Москва и Подмосковье, а Ленинградская область находится на пятом месте.