 

Ветераны просят Путина о «справедливом решении» по переносу из-за карантина парада Победы

15.04.2020, 15:53, Разное

Ветераны считают, что в связи с введением в РФ карантинного режима будет правильно провести парад Победы не 9 мая, а чуть позже. Они обратились к Владимиру Путину с просьбой принять по данному вопросу «справедливое решение».
Группа российских ветеранов просит президента перенести торжественное мероприятие на более поздний срок, ориентируясь на стабилизацию ситуации в стране, связанной с распространением коронавируса. Парад целесообразнее провести в более поздний период, чтобы он символизировал мир и безопасность, тогда как в данное время он может нести угрозу здоровью многих людей.

По мнению авторов обращения, решение по переносу парада Великой Победы, является сложным. Однако в нынешней ситуации такой шаг можно назвать справедливым и полным уважения к российским военнослужащим и ветеранам, информирует «ПолитЭксперт».



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