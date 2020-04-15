“До первого секса я продержалась 8 часов”: Лера Кудрявцева рассказала о встрече с будущим мужем

15.04.2020, 15:53, Разное

Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальной сети Instagram пояснила поклонникам о том, как начались её взаимоотношения с мужем. Звезда призналась, до первого секса с хоккеистом она “продержалась 8 часов”.

Известно, Лера Кудрявцева живёт в счастливом браке с Игорем Макаровым, с которым воспитывает дочь, появившуюся на свет в 2018 году. Свадьба же спортсмена и знаменитости состоялась в 2013 году. Пара имеет разницу в возрасте: хоккеисту – 32 года, а телеведущей – 48 лет, но это никак не отражается на их взаимоотношениях. По признанию журналистки, ей легко живётся с мужем, так как его более молодой возраст гарантирует живой и весёлый характер, хотя, констатирует она, возлюбленный иногда становится скучным и очень серьёзным. В остальное же время она чувствует родственную связь, которая проявилась буквально с первых минут знакомства.

Лера Кудрявцева призналась подписчикам, у неё с супругом после знакомства уже спустя 8 часов дошло дело до секса, но это говорит не о её легкомыслии, а об идеальном совпадении характеров. Звезда уточнила, она не употребляет алкоголь и запрещённые препараты, просто ей понадобилось очень мало времени, чтобы понять, что этот человек ей идеально подходит.

Пара помнит, как завязались их отношения, но путаются в том, кто проявил инициативу и первым дал понять заинтересованность. Игорь Маркаров убеждён, телеведущая первая начала ему строить глазки. Телезвезда же отмечает – это именно будущий супруг проявил инициативность и пригласил её к себе в гости.